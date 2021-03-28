На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор "референдума ДНР" и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский

На промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №50 на Донетчине, по предварительным данным, уверенно побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом в Facebook пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой. На ютубе еще можно найти эпическое видео из Новодонецкого, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".

Никто не заставлял Аксенова проводить "референдум ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные", - отмечает медийщик.

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По его словам, после начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт, что подтверждается информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

"В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос". В 2018-м Аксенова задержали правоохранители по делу, которое не касалось сепаратизма. Его обвинили в коррупции - подделке документов, растрате имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор. И за это время Аксенов успел второй раз стать мэром Доброполья, а теперь - избрался в Верховную Раду. Казалось бы, человек давно должен быть в тюрьме, но это же не какой-нибудь Стерненко. Кто же будет сажать государственного изменника и коррупционера? Итак, вместо того, чтобы пойти в тюрьму, он теперь будет принимать для нас законы в Верховной Раде. Впрочем, думаю, по этому поводу никто не будет особо беспокоиться. Это же не разрисованные двери", - подытожил Казанский.

Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.

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