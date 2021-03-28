Отбор на Чемпионат мира по футболу: Сборная Украины сыграла вничью с командой Финляндии

Матч отбора на Чемпионат мира-2022 между футбольными сборными Украины и Финляндии, проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 1:1.

Автор: Анна Судак