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Отбор на Чемпионат мира по футболу: Сборная Украины сыграла вничью с командой Финляндии

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Отбор на Чемпионат мира по футболу: Сборная Украины сыграла вничью с командой Финляндии
Матч отбора на Чемпионат мира-2022 между футбольными сборными Украины и Финляндии, проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 1:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый мяч в ворота финской сборной забил Жуниор Мораес на 80 минуте. Позже Виталий Миколенко заработал красную карточку и пенальти - финны сравняли счет.

Напомним, 24 марта сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде сыграла вничью 1:1 со сборной Франции.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Андрій Борщагівка
    Микола грьобаний... Якого ти? Останній захисник дриблинг вчинив??????? ліво в право в ліво перехват нападником Фінів ??????? Довбойоб Миколенко, він Останній захисник по позиції !!! На відбиття КРАПКА ! Що тут мовити, лівий захисник був на позиції центрального захисника, ВИБИТИ хоч НА кутовий ХОЧ на аут !!!!! По грі не дуже ! Нажаль
  • Старый пионэр
    Заслуженная расплата за расслабленность.
  • Серый Вовк
    Да ,один ДЕБИЛ одним движением испортил настроение ВСЕЙ УКРАИНЕ !
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