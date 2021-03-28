Отбор на Чемпионат мира по футболу: Сборная Украины сыграла вничью с командой Финляндии
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Матч отбора на Чемпионат мира-2022 между футбольными сборными Украины и Финляндии, проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 1:1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый мяч в ворота финской сборной забил Жуниор Мораес на 80 минуте. Позже Виталий Миколенко заработал красную карточку и пенальти - финны сравняли счет.
Напомним, 24 марта сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде сыграла вничью 1:1 со сборной Франции.