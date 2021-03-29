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Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш

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Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш
Российские СМИ опубликовали подробности мирного плана Украины, Германии и Франции по Донбассу, так как Кремль не устраивает предложение.

Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Это (слив Россией конфиденциальной информации о плане. - Ред.) однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа как дипломатического документа. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики", - сказал он.

Гармаш отметил, что Россия рассчитывает повлиять и на украинское общество.

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"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматический расчет", - сказал он.

Напомним, 9 марта председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ожидают реакции России. Там заявляли, что ничего не знают об этом плане.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Стрелок
    так а план то где?
    особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Это про тот план,про который люська звиздела,что он засекречен?ясно ,понятно,шо завтра все с вас,мразей,охренеют
  • Stan Peter
    Мирный план у Украины должен быть только один - бей убивай московских кровавых сатанинских окупантов пока на Украинской земле их последняя крыса не выздыхнет и не провалится в ад. Все другие мирные планы - трусость и национальный позор.
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