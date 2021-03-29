Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш

Российские СМИ опубликовали подробности мирного плана Украины, Германии и Франции по Донбассу, так как Кремль не устраивает предложение.

Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Это (слив Россией конфиденциальной информации о плане. - Ред.) однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа как дипломатического документа. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики", - сказал он.

Гармаш отметил, что Россия рассчитывает повлиять и на украинское общество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о новом мирном плане по Донбассу: Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом

"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматический расчет", - сказал он.

Напомним, 9 марта председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ожидают реакции России. Там заявляли, что ничего не знают об этом плане.