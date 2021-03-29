Возможность привиться от COVID-19 в частных клиниках появится уже в этом году, - Мендель

В Украине вакцинация граждан против COVID-19 в частных клиниках должна начаться в этом году.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"В этом году также начнется вакцинация в частных клиниках. Наряду с бесплатной прививкой получать дозу вакцины смогут те, чья очередь еще не подошла. Вакцины хватит всем", - заверила она.

В то же время Мендель напомнила, что на данном этапе прививки бесплатно получают семейные врачи и пожилые люди - те, кому более 80 лет, а также продолжается вакцинация врачей, которые работают с инфицированными пациентами. Кроме того, Мендель подчеркнула, что можно вакцинироваться остатками доз препарата.

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"Один флакон вакцины рассчитан на 10 уколов. После открытия его надо использовать в течение шести часов. Если на прививку записалось менее десяти человек из группы, в которой приоритет на данном этапе вакцинации, то укол делают тем, кто не входит в эту группу, но записался на прививку. Это - одна из причин, почему уже надо регистрироваться на вакцинацию", - пояснила она.

Пресс-секретарь президента отметила, что на этой неделе лично записалась в очередь на вакцинацию, и напомнила, что сделать это можно через портал "Дія", по бесплатному телефону 0-800-60-20-19 или у своего семейного врача.