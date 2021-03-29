"Будет сумасшедшая заболеваемость": иммунолог Аристов спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил иммунолог Вадим Аристов в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".
"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун – все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - сказал он.
Новый огромный всплеск, по мнению врача, ожидается к осени.
"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", — сказал он.
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