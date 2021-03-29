Три человека погибли во время пожара в одноэтажном доме на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате пожара в жилом доме в в с. Вязовок Павлоградского района Днепропетровской области погибли три человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28-го марта в 21:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мира села Вязовок Павлоградского района. Прибыв на место спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв.м.

В доме пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Позже обнаружено тело еще одной погибшей женщины", - сказано в сообщении..

Пожар локализован в 23:23 и ликвидирован в 00:29.

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Фото: сайт ГСЧС