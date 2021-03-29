Враг за сутки 10 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов позиций ВСУ, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, по украинским защитникам противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Пивденне и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, а также из минометов 120-мм калибра был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.

"Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Светлодарска российско-оккупационные войска открывали вгонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет", - сообщили в штабею

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.





