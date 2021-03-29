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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели
8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03госпитализированы - 3 129 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03летальных случаев - 178;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03выздоровели - 2 875 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24 404, методом ИФА - 5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 697).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08заболели - 1 652 409 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 303 500 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08летальных случаев - 32 132;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 14

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!)))
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5242
  • jmerinka rules
    У ковида были выходные.
  • Филлипп Лещенко
    Крутять тими цифрами, як циган сонцем!
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