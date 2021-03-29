За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов

198 464 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 1 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 марта 2021 в Украине. 198 465 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - рассказал Степанов.

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По данным министра, прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 28 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека", - добавил Степанов.