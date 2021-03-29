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Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Украине к лету, но ценой многих смертей, - врач Амосова. ВИДЕО

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Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сказала она.

Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.

"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", — сказала она.

Ранее иммунолог Вадим Аристов заявил, что в Украине будет еще не один карантин из-за коронавируса.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А де там чемпіон, чому мовчить?
  • Senator S 01a656ec
    Одни проффессоры околовсяческих наук и прогнозисты террористы ушатали весь шарик Земной...
  • молодой рабочий
    Мы все умрем! Но это не точно...
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