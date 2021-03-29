Выплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная

Министерство социальной политики думает над тем, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем пенсии людям. Сейчас в страховой стаж засчитывается получение пособий по частичной безработицы из-за карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила министр Марина Лазебная.

Она отметила, что до июня 2021 года физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).

"Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения всех пособий по частичной безработице во время пандемии мы засчитываем в страховой стаж. Кроме того, люди смогут доходы в период локдауна исключить при начислении пенсии, если они были низкие, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз", - сообщила Лазебная.

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