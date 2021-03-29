Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске (обновлено)

В Соединенных Штатах на Аляске разбился вертолет, перевозивший гостей и гидов компании Tordillo Mountain Lodge, которая предоставляет услуги по отдыху в горах. Погибли пять человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Среди погибших – самый богатый человек Чехии миллиардер Петр Келлнер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Вертолет Eurocopter AS50 упал рядом с городом Бьютт на Аляске при неизвестных обстоятельствах вечером 28 марта. Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв и одного пострадавшего, сообщает Associated Press.

В компании уже заявили, что это первый подобный случай с их вертолетом за 17 лет работы.

Вертолет принадлежал компании Soloy Helicopters, с которым Tordillo Mountain Lodge заключила контракт на перевозку.

Начато расследование катастрофы, полеты над местом аварии временно прекращены.

В то же время Reuters стало известно, что среди погибших – самый богатый человек Чехии Петр Келлнер. Его состояние оценивается в 17,5 млрд долл.

Как известно, Келлнер был знаком со многими российскими бизнесменами, в том числе с Романом Абрамовичем. Еще в 2018 году чешский миллиардер намеревался купить футбольный клуб "Челси", принадлежащий Абрамовичу. Их VIP-ложи на стадионе расположены рядом.

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Как пишет SkyNews, Келлнер и его группа посещали лыжную трассу на вертолетах, которая предусматривала катание на внедорожных трассах. Вместо подъемника использовались вертолеты.

56-летний бизнесмен находился на борту вертолета Airbus AS350 B3 во время приземления у ледника Кник.

Чиновники заявили, что вертолет разбился при неизвестных обстоятельствах примерно в 50 милях к востоку от Анкориджа в 18:35 в субботу по местному времени. Началось расследование катастрофы.

Шестой человек на борту находился в тяжелом, но стабильном состоянии в воскресенье в больнице в Анкоридже, сообщили военные штата Аляска. В заявлении они отметили, что получили сообщение о просроченном вертолете и месте возможных аварийных обломков в ночь на субботу.

Других погибших идентифицировали как Грегори Гармса (52 года) из Колорадо; Бенджамина Ларош (50 лет) также из Чехии; двух жителей Аляски - Шон Макманнани (38 лет) из Гирдвуда и пилот Захари Рассел (33 года) из Анкориджа.

Пятеро пассажиров - это три гостя и два гида из горного домика Тордрилло, уточнила пресс-секретарь компании Мэри Эн Пруйт.

По данным Forbes World 2020, Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его собственный капитал оценивается в $14,9 млрд.

Келлнер родился в 1964 году, в 1986-м окончил Высшую школу экономики в Праге. Является основателем и мажоритарным собственником (владеет 98,93% акций) инвестиционной группы PPF. С января по март 1998-го был главой правления PPF, с 2007-го по 2013-й входил в совет директоров Assicurazioni Generali S.p.A. До последнего времени руководил стратегическим развитием PPF.

Инвестиции PPF направлены на различные сферы экономики: финансовые услуги (Home Credit, PPF banka и другие), телекоммуникации (CETIN, O2), медиа (Central European Media Enterprises), биотехнологии (SOTIO), недвижимость (PPF Real Estate Holding), машиностроение (Škoda Transportation, Темса) и другие.

Группа представлена в Европе, Северной Америке и Азии. PPF заявляла, что владела активами на 44 млрд евро по состоянию на 30 июня 2020 года.