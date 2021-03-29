В Бразилии не зафиксировано тяжелых побочных эффектов от COVID-вакцины CoronaVac, которую закупила Украина, - посол Троненко

Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии (всеобщая вакцинация была начата 17 января). Кроме того, исследования препарата подтвердили его эффективность против новых штаммов вируса Sars-CoV-2.

Об этом в комментарии Укринформу сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелые побочные эффекты от вакцины CoronaVac до сих пор не были обнаружены в Бразилии. Вакцину протестировали на 9 тыс. добровольцев. При этом у 35% участников были зафиксированы усталость и головная боль. Некоторые жаловались на отек и боль в месте прививки", - рассказал Троненко.

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Он также отметил, что в результате совместного исследования Института "Бутантан" в партнерстве с Институтом биомедицинских наук Университета Сан-Пауло (USP) было установлено, что иммунизатор обеспечивает защиту от новых штаммов вируса Sars-CoV-2.

Дипломат рассказал, что вакцинация в Бразилии началась 17 января, когда в Сан-Пауло первые сто медиков получили прививки вакциной CoronaVac. В Сан-Пауло, на базе научно-исследовательского института "Бутантан" налажено производство вакцины CoronaVac на основе компонентов, поставляемых китайской компанией Sinovac.

Вакцинация в Бразилии проходит согласно Национальному плану, по которому были вакцинированы прежде всего медицинские работники.

"Сейчас вакцинируют людей пожилого возраста, начиная от 100 до 65 лет, и группы риска: людей с врожденными пороками, хроническими болезнями, беспризорных и представителей коренных народов страны. Далее запланирована вакцинация работников образования, силовых структур и лиц в пенитенциарных заведениях", - объяснил Троненко.

Общая вакцинация должна начаться во второй половине этого года. План предусматривает вакцинацию всего населения Бразилии до конца 2021 года.

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Президент Бразилии Жаир Болсонаро пообещал 500 млн доз вакцин до конца 2021 г. для вакцинации всего населения страны.

Напомним, 25 марта Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь".

Вакцина CoronaVac действует на основе метода инактивации, во время которого вирусные частицы разрушают, предотвращая их дальнейшее размножение. При этом белков поврежденного вириона достаточно, чтобы иммунитет распознал их, "включил" иммунный ответ и "запомнил" на будущее белок этого типа. Применение инактивированных вирусов не может навредить человеку.

Ранее группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.