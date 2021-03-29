Довыборы в ВР на Донетчине: по результатам обработки 95,5% протоколов мэр Доброполья Аксенов лидирует с 65,5% голосов, - ЦИК
Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 95,53% протоколов, передает Цензор.НЕТ.
Аксенова поддержали 65,54% избирателей, на втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 12,95%.
Волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,63% голосов. Она баллотировалась от партии "Европейская Солидарность".
По данным СМИ, Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.