Довыборы в ВР на Донетчине: по результатам обработки 95,5% протоколов мэр Доброполья Аксенов лидирует с 65,5% голосов, - ЦИК

На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области лидирует мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов.

Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 95,53% протоколов, передает Цензор.НЕТ.

Аксенова поддержали 65,54% избирателей, на втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 12,95%.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,63% голосов. Она баллотировалась от партии "Европейская Солидарность".

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По данным СМИ, Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.