Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, согласительный совет парламента может добавить в повестку постановление о ситуации на Донбассе.

"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - объяснила парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский

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