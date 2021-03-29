В день голосования на довыборах в Раду зарегистрировано 39 сообщений о нарушениях: начато 2 уголовных производства, - Нацполиция

Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и в Донецкой области - 13.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В основном нарушения касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей - 5, фальсификации избирательных документов - 5, незаконных опросов - 2, фотографирования избирательного бюллетеня - 1, своза избирателей - 1, уничтожения агитационных материалов - 1, попытки выноса избирательного бюллетеня - 1, уничтожения избирательного бюллетеня - 1 и препятствования работе избирательной комиссии - 1.

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Во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в органы полиции поступило 5 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (по одному в Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях).

В Донецкой области начато два уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

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"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. Все участки закрылись вовремя, вовремя начался процесс подсчета голосов", - отметили в пресс-службе Нацполиции.