В день голосования на довыборах в Раду зарегистрировано 39 сообщений о нарушениях: начато 2 уголовных производства, - Нацполиция
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В основном нарушения касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей - 5, фальсификации избирательных документов - 5, незаконных опросов - 2, фотографирования избирательного бюллетеня - 1, своза избирателей - 1, уничтожения агитационных материалов - 1, попытки выноса избирательного бюллетеня - 1, уничтожения избирательного бюллетеня - 1 и препятствования работе избирательной комиссии - 1.
Во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в органы полиции поступило 5 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (по одному в Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях).
В Донецкой области начато два уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.
"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. Все участки закрылись вовремя, вовремя начался процесс подсчета голосов", - отметили в пресс-службе Нацполиции.