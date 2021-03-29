На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК
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На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").
Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 34,18% протоколов, передает Цензор.НЕТ.
Василия Вирастюка (СН) поддержали 33,56% избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,62%.
Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 27,34% голосов.