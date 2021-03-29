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На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК

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На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК
На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 34,18% протоколов, передает Цензор.НЕТ.

Василия Вирастюка (СН) поддержали 33,56% избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,62%.

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Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 27,34% голосов. 

На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 34,18% протоколов: Вирастюк - 33,56%, Кошулинский - 28,62%, Шевченко - 27,34%, - ЦИК 01

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    А потом будут выходить дороги перекрывать и рассказывать что детей нечем кормить???
  • Куртка министра Степанова
    дыбылы мало вам клоуна так еще и бугая себе выбрали -ну потом не скаулите про погане життя
  • Ярема Стогін 6249da91
    Найбільший гівню тут з усього і усіх - В.Вірастюк. Використовує свій авторитет і популярність серед галичан - прикарпатців для підсилення продажної злодюжної шобли обдолбаних клоунів. В порівнянні з Р. Кошулинським - він безмозглий шматок гівна... який з нього нардеп... тьфу!
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