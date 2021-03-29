В областной клинической больнице Херсона произошла вспышка COVID-19: заболели 53 человека, половина из них - врачи

В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице. Инфицированы 53 человека, половина из них - врачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

"Да, это правда, 53 человека (инфицированы COVID-19. - Ред.), половина из них врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений", - сказал Короленко.

Больных принимают "чистые" отделения двух городских больниц - больница им. Тропиных и им. Лучанского.

Как отметил Короленко, состоится служебное расследование. По его словам, в течение недели в больнице будут проводить обследования и профилактические мероприятия. Полностью закрыть больницу не могут, поскольку она узкопрофильная, и есть отделение, которых нет в области больше нигде - например, нейрохирургия, кардиохирургия, ожоговое.

Как сообщил заместитель председателя ОГА Вадим Чабан, руководство больницы до сих пор не предоставило экстренного сообщения о несчастных случаях в Гоструда, главному государственному санитарному врачу Херсонщины - "как будто это не у них". Как он объяснил, есть соответствующая правительственное постановление, которое разъясняет, как руководство больницы должно реагировать в случае производственного травматизма (в частности, это и заболевания работников COVID-19).

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"Во взаимодействии с другими органами они (руководство областной клинической больницы. - Ред.) не вступили, это вызывает большой вопрос. Поэтому на сегодняшнем заседании рабочей группы медицинского штаба по COVID-19 принято решение, что главный государственный санитарный врач Херсонской области официально предоставит информацию владельцу больницы - областному совету, руководству ОГА и в главное управление Гоструда в области для того, чтобы это управление включилось в процесс расследования" , - отметил Чабан.

Сейчас в области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 21 045 человек победили недуг; 2266 человек инфицированы COVID-19; 726 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 марта лабораторно подтверждено 1 652 409 случаев COVID-19, из них за сутки - 8346.