Так называемого "главу администрации Дебальцево" будут судить заочно за посягательство на целостность Украины, - прокуратура
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Как сообщается, по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении так называемого "главы администрации города Дебальцево", который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору с группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года 40-летний мужчина находится на должности "главы администрации города Дебальцево". Совместно с участниками других самопровозглашенных псевдоорганов "ДНР" он выдает и обеспечивает выполнение приказов и распоряжений, в частности, в сфере обороны, перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно оккупированной территории, и изъятие в виде так называемых "налогов" в пользу оккупационной администрации РФ.
Обвиняемый и в настоящее время продолжает работать на оккупационную власть и пропагандирует идеи самостоятельности псевдореспублики и отделения всей Донецкой области от Украины.
Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.