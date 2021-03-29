Более 360 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от COVID-19, - Минздрав

Если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:00 28 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 362 895 человек. Больше всего записей в лист ожидания совершают люди в возрасте от 21 года до 39 лет. Меньше записей возрастной категории - это 80+", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Кучера, из них - 109 276 жителей Киева.

В то же время, замглавы Минздрава добавил, если человек не записан в лист ожидания, то это не означает, что его не вакцинируют в будущем - когда наступит очередь согласно разработанному Минздраву плану вакцинации.

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