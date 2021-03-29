Минсоцполитики начинает информационную кампанию "Не дай домашнему насилию шанс!"

COVID-19 создал дополнительные факторы, которые провоцируют проявление домашнего насилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Для подавляющего большинства людей домашнее насилие - это традиционно укорененная норма, установленная поколениями. Пострадавшие от домашнего насилия (преимущественно женщины) не могут должным образом выполнять свои родительские обязанности, в результате чего возрастает уровень социального сиротства", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что насилие в отношении женщин и девушек негативно влияет на их репродуктивное здоровье, в результате чего снижается уровень рождаемости и увеличивается количество новорожденных детей с проблемами здоровья.

Также, COVID-19 изменил жизнь людей, появились дополнительные факторы, которые провоцируют проявления домашнего насилия.

"Именно поэтому Министерство социальной политики Украины начинает информационную кампанию "Не дай домашнему насилию шанс!". Дети, которые растут в семьях, где происходит насилие, в будущем могут переносить этот негативный опыт в собственную жизнь. Многим людям кажется, что насилие чаще всего происходит в семьях, где злоупотребляют алкоголем или принимают наркотики, что жертвами насилия становятся невежественные лица. Однако, это не так! Домашнее насилие имеет место в семье независимо от социального статуса, религиозных убеждений или этнического происхождения", - подчеркнули в Минсоцполитики.

В министерстве добавили: если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера "горячих линий", где вам предоставят консультации и разъяснения.

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