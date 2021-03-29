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Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие

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Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства "Россотрудничество", а также организованное им 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко", - прокомментировали в МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом Министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационнокультурных центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах России, говорится в ответе МИД.

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В СНБО, отвечая на запрос, рассказали, что рассмотрят вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от "президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".

Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством "Россотрудничество", признанным Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское, анонсировали 9 марта мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко".

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні


    Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие - Цензор.НЕТ 3651
  • vitaliymkua
    Дід приїхав із села, ходить по столиці.
    Має гроші - не мина жодної крамниці.
    Попросив він:
    - Покажіть кухлик той, що з краю. -
    Продавщиця:
    - Что? Чево? Я нє понімаю.
    - Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
    - Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
    Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
    - На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
    Продавщиця теж була гостра та бідова.
    - У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
    І сказав їй мудрий дід:
    - Цим пишатися не слід,
    Бо якраз така біда в моєї корови:
    Має, бідна, язика і не знає мови.


    https://www.youtube.com/watch?v=369DBVhm0zA&t=93s
  • Яр Холодний
    Ну, ще трохи, і кацапи себе визнають "москалями"... Адже саме так Тарас їх називав у своїх поезіях... Слова "росіянин", "Росія", "російський", у його поезіях відсутні...
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