Новое эпидзонирование: Черниговщина перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 13 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 29 марта в "красной зоне" находятся 11 регионов, сегодня там оказалась Черниговщина.

Автор: Богдан Русінко