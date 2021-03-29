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Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

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Фишинговые атаки были нацелены на финансовые учреждения и взлом почтовых сервисов. В результате пострадали банки 11 стран мира. Убытки достигают десятков миллионов долларов.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, хакера разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции в ходе международной спецоперации с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки и Австралии в феврале текущего года.

39-летний житель Тернопольщины подозревается в разработке фишингового пакета и специальной административной панели к нему, которые были нацелены на вебресурсы более сотни банковских учреждений и их клиентов в странах Европы и Австралии. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях.

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По результатам компьютерно-технических экспертиз обнаружены сотни различных вредных программных продуктов, которые демонстрировал и продавал фигурант в собственном интернет-магазине в Darknet. Убытки от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов.

Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция 01
Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция 02
Хакеру, разработавшему один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщено о подозрении, - Нацполиция 03

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств. Досудебное расследование продолжается.

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Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Топ комментарии

  • Тупин Вова
    Таким людям нужно платить зарплату в десятки тыс дол, и держать в отделах кибербезопастности,а не по тюрьмам растыкивать.
  • Підлога Маккартні
    Я думаю хакер не расстроился, ведь если зеки из тюрем разводят лохов на деньги, то он из тюрмы сможет и дальше заниматься любимым делом
  • Тупин Вова
    Ему начальник тюрьмы сам занесет в камеру макбукпро ,и греть будет. Через пять лет оба мультимиллионерами будут.
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