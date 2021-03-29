Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 31 марта

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на уровне глав делегаций в формате видеоконференции состоится 31 марта, рабочие подгруппы соберутся 30 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ в понедельник, 29 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 31 марта - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы, 30 марта - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы", - сказано в сообщении.

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В повестке дня предусмотрены такие вопросы:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, целью которых является возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит соответствующее расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе направлении Шумы. Основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики"- отметили в украинской делегации.