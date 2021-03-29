При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой - ФОПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", - подчеркнула министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без внедрения накопительной пенсионной системы через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое, - Лазебная

Лазебная заявила, что для физлиц-предпринимателей следует сделать накопительную систему обязательной. Однако сегодня в депутатском законопроекте, с которым работает Минсоцполитики, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно.

"Возможно, нужно было посмотреть на опыт других стран, когда для таких категорий солидарной системы нет, но есть обязательная накопительная. Потому что мы понимаем, что для ФОПов может быть слишком большой двойная нагрузка. С этими людьми нужен диалог", - отметила министр.