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Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ

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Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ
Так называемый Севастопольский городской "суд" приговорил к 12 годам колонии жительницу оккупированного Крыма Галину Довгополую, признав ее виновной якобы в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "ТАСС" сообщил источник в силовых структурах.

"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

В свою очередь в суде сообщили, что осужденная за госизмену россиянка Довгополая якобы собирала для Украины разведданные о Черноморском флоте.

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Автор: Богдан Русінко

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  • Frol Fedoroff
    А у нас изменники Родины не только по Хрещатику гуляют, в Раде и Офисе президента высиживают ТСК по делу "вагнеровцев" создать так и тот же зеленский так и не осмелился
    Пенсионерка из оккупированного Севастополя Довгополая осуждена на 12 лет за "госизмену" в пользу Украины, - росСМИ - Цензор.НЕТ 928
  • nvtv
    А у нас открытых врагов державы с кацапскими паспортами допускают к выборам.
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