У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков
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В планах президента страны-агрессора РФ Владимира Путина пока нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при необходимости контакт может быть оперативно организован.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - сказал он.
Так он отреагировал на заявление Зеленского на минувшей неделе о том, что он намерен переговорить со всеми участниками "нормандской четверки".