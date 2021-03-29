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У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков

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У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков
В планах президента страны-агрессора РФ Владимира Путина пока нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при необходимости контакт может быть оперативно организован.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - сказал он.

Так он отреагировал на заявление Зеленского на минувшей неделе о том, что он намерен переговорить со всеми участниками "нормандской четверки".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    У Путина пока нет в планах разговора с Зеленским, но его при необходимости можно быстро организовать, - Песков - Цензор.НЕТ 2343
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!! То сенс зустрічатись чи розмовляти і так все відбувається за кремлівським сценарієм !!!)))
  • Sergii Ustim
    И встреча не нужна, агент Ермак постоянно на связи...
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