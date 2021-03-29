Суд отправил под круглосуточный домашний арест протестовавшего под ОП активиста Ратушного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 марта, Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения руководителю инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному по делу об акции протеста под Офисом Президента 20 марта. Суд удовлетворил ходатайство обвинения - Ратушного отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения активисту Роману Ратушному.

Ратушный попросил суд не избирать ему меру пресечения вообще. Обвинение просило о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом.

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"Я тогда не смогу работать, и мне придется либо занимать деньги, либо иным образом обеспечивать себя, и я пока не понимаю, как именно. Мне тогда придется оставить адвокатскую деятельность по Протасовому яру, это сделает невозможным представительство интересов моей громады в судебных процессах, которых сейчас 11, и сделает невозможным мое участие в судебных процессах по делам Майдана", - пояснил активист.

Также он отметил, что если ему меру пресечения все же изберут, то он просит передать его на поруки ряду народных депутатов и других лиц, изъявивших такое желание.

Ратушный сообщил суду, что он участвовал в акции 20 марта под стенами Офиса Президента, но подчеркнул, что он не совершал действий, которые ему инкриминирует следствие.

В итоге суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил Ратушному меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд также обязал активиста сдать паспорта и носить электронный браслет, а также приходить на вызовы следователя, прокурора, суда.

Ратушного хотели взять на поруки двое депутатов: Владимир Арьев (фракция "Европейская Солидарность"), Ярослав Юрчишин ("Голос").

Тем временем, под зданием суда проходит акция в поддержку Ратушного.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Напомним, что суд уже избрал по данному делу меры пресечения Владу Сорду (Стафийчуку) и Евгению Строканю - обоим круглосуточный домашний арест. 30 марта суд должен рассмотреть избрание по данному делу меры пресечения еще Сергею Филимонову и Алексею Билковскому.