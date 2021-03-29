По "ПриватБанку" были открыты 30 тыс. производств, 20 тыс. - уже закрыты, 40 из оставшихся 10 тыс. - являются особенно резонансными, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что из 10 тыс. открытых уголовный производств, связанных с "ПриватБанком", 40 являются особенно актуальными и резонансными.

"30 тыс. - именно столько всего было уголовных производств, так или иначе касались "ПриватБанка". 20 тыс. из них уже закрыты, 700 из тех, что расследуются, касающиеся должностных преступлений, 40 - особенно актуальные и резонансные", – сообщила она в колонке KyivPost, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

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Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

15 марта 2021 года Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка".