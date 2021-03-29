Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса, - эпидемиолог

На сегодняшний день в Украине циркулирует коронавирус с более чем 30 измененными генотипами.

Об этом 29 марта, на пресс-сконференции в Киеве сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что в отслеживании пандемии должно быть 3 компонента: оказание медицинской помощи; вирусологический мониторинг; эпидемиологическая составляющая.

"Что касается второй составляющей. Она не была организована в Украине должным образом, поэтому данные по штаммам - это те, которые мы получали из-за границы, куда доставлялись образцы, мы получали с опозданием. Теперь уже в Украине начаты свои исследования... Сегодня в Украине циркулирует более 30 различных генотипов вирусов", - сказала эпидемиолог.

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По ее словам, занесение инфекции в Украину происходит с разных территорий, в том числе и из Европы и африканского континента. Зафиксирована циркуляция британского штамма, в том числе и видоизмененного. По словам Виноград, он поражает молодые возрастные группы, в том числе детей и подростков.

Также эпидемиолог сообщила, что в результате мутаций изменился патогенез вируса и, соответственно, прогноз для пациентов. Кроме того, часть лекарств, которые ранее считались перспективными для лечения COVID-19, оказываются недейственными, из-за чего приходится корректировать протоколы лечения инфекции.

Виноград добавила, что вакцины против коронавируса, которые сейчас допущены к использованию, являются эффективными против мутировавших штаммов вируса.

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"Все производители вакцин рассматривают возможность замены и выпуска новых вакцин с направленностью по "мутантам", но сегодня те вакцины, которые используются, являются эффективными", - сказала Виноград.

По ее словам, вопрос эффективности разработанных вакцин против новых штаммов коронавируса появился сразу же после сообщений об их обнаружении. По результатам проведенных исследований оказалось, что вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer и Moderna защищают от британского штамма, хотя и с более низкой эффективностью. Нигерийский штамм имеет другие мутации и эффективность вакцины AstraZeneca против него серьезно снизилась.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. Доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.