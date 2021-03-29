РФ пытается обходить введенные против "Северного потока-2" санкции, - Служба внешней разведки

Россия пытается активно обходить санкции, введенные против проекта газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

С целью обхода санкций Россия действует сразу по нескольким направлениям:

1. Вывод компаний-владельцев из-под санкций через механизм временной (на период до завершения работ) смены собственника.

Так, в июне 2020 ОАО "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судно "Академик Черский" в ООО "Темрюк Транс Марин", которое в конце 2020 передало его в собственность ООО "Мортранссервис".

Также в конце июля 2020 г. ОАО "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судна "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" компании АО "Нобилити".

2. Создание альтернативных возможностей для выполнения условий, необходимых для запуска трубопровода, после его достройки (сертификация и страхование).

Одним из таких вариантов является проведение сертификационных и страховочных работ собственными силами. Тема актуализировалась после того, как из проекта "Северный поток 2" (ПП2) вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Для этого 11 января 2021 г. создано ООО СК "Константа" (уставной капитал - 0,5 млрд руб, директор - Ю. Ершова). 13 января Банк России беспрецедентно быстро выдал лицензию на деятельность, а 5 марта Всероссийский союз страховщиков выдал разрешение работать за рубежом. Таким образом, создана основа для того, чтобы эта компания могла выступить страхователем "Севрного потока-2".

3. Приобретение у европейских компаний оборудования / услуг для проекта "Северный поток-2" мелкими партиями и с задействованием компаний-посредников

В сентябре 2020 года для трубоукладчика "Академик Черский" в итальянской компании "Nuova Patavium" приобретено оборудование для обработки краев труб и электрогидравлических энергетических блоков. Чтобы избежать санкций, была применена схема доставки продукции в Россию несколькими партиями, стоимостью не более $ 200 тыс. После того, как поступил весь комплект оборудования, его отправили в порт назначения и установили на борт "Академика Черского".

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Указанные факты также подтверждаются материалами журналистского расследования Deutsche Welle.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".