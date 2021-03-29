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В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная

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В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная
Украинцы, работающие в "теневом" секторе экономики, получают помощь за счет других налогоплательщиков, и это "не может не возмущать", заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Часть трудоспособных украинцев получают от государства помощь как малообеспеченные. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила агентству "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – сказала она.

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Министр считает, что "надо давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение".

"Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда", – отметила Лазебная.

По ее данным, в 2020 году в стране было трудоустроено 3,9 млн украинцев, а трудовые отношения прекратили 4,06 млн.

"Трудоустроено на 101,5 тысячи меньше, чем уволено – это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости", – объяснила Лазебная.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    В трети украинских семей, получающих соцпомощь, есть трудоспособные неработающие люди: это не может не возмущать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5600
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сахар с гречкой подорожали в два раза. Но мудрый нарид стал абсолютно равнодушен к ценам.
  • Vika Lysenko
    А курточка министра здравоохренения за 650 000 вас не возмущает ? 🙈🤮Хуже не будет ? Жрите 🐑🐏 73%, любители погорелого шапито 🤢🎪🤡 95 !
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