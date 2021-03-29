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Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский

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Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский
Поставка вакцин от COVID-19 и возможность введения "паспортов вакцинации" обсудили на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками от COVID-19", - подчеркнул Зеленский.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

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Автор: Богдан Русінко

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  • Стрелок
    1. просрать договоры с производителями вакцин в 2020 закатывая бабло в пиар на "крадивництве"
    2. свистеть в уши своим зеленожопым овцам про "украинскую вакцину" которая вот вот...
    3. обманывать население целой страны про поставки вакцины постоянно откладывая их пытаясь договориться об откатах
    4. купить куртку "доктору-жизнь" попутно продолжая рассказывать фейки про "доктора-смерть"
    5. неожиданно начать прокачивать тему вакцинации за свой счет в частных клиниках

    "дайте ему 100 дней"
    уроды
  • Стрелок
    наш "рейган"
    Необходимо разработать систему "паспортов вакцинации" и увеличивать коллективный иммунитет от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 679
  • Стрелок
    сколько там просрали на дороги которые сошли вместе со снегом?

    Необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2428
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