За сутки с COVID-19 госпитализировали более трех тысяч пациентов, - замглавы Минздрава Микичак

За сутки с COVID-19 или же подозрением на него госпитализированы более 3 тыс. пациентов, из больниц выписали 1,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Всего за сутки были госпитализированы 3 129 граждан, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, выписано 1 647 человек. То есть выписываются меньше пациентов, чем поступают", - сказала Микичак.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 29 марта лабораторно подтверждено 1 652 409 случаев COVID-19, из них за сутки - 8 346.

По состоянию на 28 марта, по данным Минздрава, в больницах Украины занято 37,5 тыс., либо 59% ковид-коек.

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