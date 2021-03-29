Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убежден, что новые мутации коронавируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.
"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически", - подчеркнул он.
По словам парламентария, любые значительные скопления людей - в транспорте, в ТРЦ, в развлекательных заведениях - это всегда определенные риски.
"Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, нежели постоянно их закрывать", - подчеркнул он.