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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий

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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий убежден, что новые мутации коронавируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.

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"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически", - подчеркнул он.

По словам парламентария, любые значительные скопления людей - в транспорте, в ТРЦ, в развлекательных заведениях - это всегда определенные риски.

"Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, нежели постоянно их закрывать", - подчеркнул он.

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Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - слуга народа Радуцкий 01
Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - слуга народа Радуцкий 02
Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - слуга народа Радуцкий 03

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    драстути...
    реклама вакцинации так себе )))))
  • alex bf2834f5
    урод укуренный,где ты увидел массовую вакцинацию в Украине?
  • Стрелок
    тут можно хорошо прибарахлиться. внукам хватит © слуги уродов
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