Во вторник Рада может провести три внеочередных заседания, первое будет посвящено Донбассу, - нардеп "Слуги народа" Кравчук

Верховная Рада во вторник может провести три внеочередных заседания и на первом из них рассмотрит заявление парламента, осуждающее обострение на Донбассе.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только что комитет по вопросам иностранных дел проголосовал за соответствующее постановление и заявление Верховной Рады, в котором она осуждает обострение на фронте на Донбассе, и провокации со стороны Российской Федерации, и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым нарушением режима тишины", - рассказала Кравчук.

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По ее словам, как только проект постановления будет зарегистрирован, "Слуга народа" начнет сбор подписей, чтобы во вторник парламент рассмотрел эти документы на третьем внеочередном заседании, "чтобы Рада начала свой рабочий день с голосования за это постановление и заявление".

"Поэтому очень вероятно, что мы завтра свою работу начнем не в 13.00, а в 12.30, и в целом действительно будет три внеочередных заседания", - рассказала Кравчук.

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