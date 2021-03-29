Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель

Офис Президента не будет передавать поврежденные двери на выставку, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

"Поврежденные двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Зеленского, "за этот вандализм точно должна быть ответственность".

"Право на протест - это законное право, и для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать. На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта", - отметила Мендель.

Ранее Киевская галерея "Речовий доказ" предложила Офису президента Украины продать ей двери, повреждены во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко.

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

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