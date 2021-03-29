"Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время", - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко надеется, что Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит вопрос деятельности филиала госагенства "Россотрудничество" на территории Украины.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ткаченко, филиал Госагентства "Россотрудничество" и ее так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру.

"Напомню, еще в 2016-м году Госагентство "Россотрудничество" признано Европейским парламентом как пропагандистское. Так вот. 9 марта на ФБ странице этого "Россотрудничества" появился анонс мероприятия под безобидным названием "Международный творческий конкурс современных поэтов" День Шевченко". В анонсе нашего Тараса Шевченко называют "российско-украинским поэтом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе, чтобы расчистить фармрынок для "Спутник V", - Ткаченко

По этому поводу вот что хочется сказать. Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V-X век. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща. Поэтому заявления "Россотрудничества" о "российско-украинского поэте Шевченко" - не более чем мелкая информационная провокация. К тому же, это очередной пример попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей. Классические имперские привычки кремлевцев. Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время", - резюмировал Ткаченко.

Также читайте: Ткаченко об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане: Это неправильно. Необходимо провести публичную дискуссию