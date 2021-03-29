Крушение самолета МАУ под Тегераном: Из-за действий Ирана пострадавшие страны хотят изменить международные конвенции о расследовании авиакатастроф

Украина совместно со странами, пострадавшими в результате крушения самолета МАУ под Тегераном, предложит внести изменения в международные конвенции, регулирующие технические расследования авиакатастроф.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью УНН, такое решение было принято после опубликованного Ираном отчета о катастрофе, передает Цензор.НЕТ.

"В течение нескольких ближайших дней ожидается conference-call министров иностранных дел всех стран, пострадавших в результате указанной авиакатастрофы, в ходе которого мы будем обсуждать дальнейшие совместные шаги. Безусловно, одним из направлений такого диалога будет оценка возможностей внесения изменений в положения международных конвенций, регулирующих соответствие технического расследования, поскольку мы видим, насколько сложно заставить государство-член Конвенции добросовестно выполнять свои обязательства, если государство уклоняется от сотрудничества", - рассказал Енин.

Также, по словам дипломата, Украина работает сразу по трем направлениям в данном деле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут помочь привлечь Иран к ответственности за сбитый лайнер МАУ, - Госдеп

"Первый - это техническое расследование в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции. Его задачей является установление всех обстоятельств трагедии, без определения виновных персоналий. Уголовно-правовой трек… Здесь мы должны установить конкретных лиц, которые своими действиями или бездействием способствовали наступлению трагического события. Третий трек - это привлечение Ирана к международно-правовой ответственности", - отметил представитель МИД.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.