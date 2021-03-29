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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК

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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК
На одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, по состоянию на 15:30 обработаны 41,02% бюллетеней.

Василия Вирастюка ("Слуга народа") поддержали 34,44% избирателей, кандидата от партии ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,36%.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 26,92% голосов.

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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7159
  • Дмитрий И 532c9b60
    Не обижайте обизьян, они умнее зебилов
  • IN UA 7395a7cc
    Выходит два года квартального цирка ничему не научил 73 процентный народ.
    Тупо голосуют за клоунов, полагая, что если лицо новое и из оно области цирковой деятельности, то оно воровать не будет.
    Это значит, что 73-процентные будут ходить по граблям до тех пор, пока не поймут что они зебилы и на это может уйти не пару лет, как многим казалось, а возможно десятилетие. Ну очень тяжко у народа с интеллектом.
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