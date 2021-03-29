"Автомайдан" призвал поддержать петицию об увольнении Татарова: Поможем Зеленскому навести порядок, если он сам не хочет это сделать

"Автомайдан" призвал граждан Украины подписывать петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о немедленном увольнении замглавы ОП Олега Татарова.

Соответствующее заявление размещено на странице в "Автомайдана" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подписывайте петицию об увольнении заместителя председателя Офиса Президента - Олега Татарова! Думаем, аргументов не нужно, чтобы приобщиться и помочь очистить власть от таких людей! Ссылка здесь. Поможем президенту Зеленскому навести порядок, если он сам не может или не хочет этого сделать!" - говорится в сообщении.

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18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 г. прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

