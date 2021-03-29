Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию
Об этом говорится в сообщении на странице Алексея Навального в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Видимо, песня "Bad Guy" - саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний. Слушал и приговаривал: you’re the baaaaad guy. В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО. Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным", - рассказал он.
"В моем портфолио плохого парня уже есть:
- Признан склонным к побегу в "Кремлевском централе"
- 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино"
- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 "Покров".
Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:
- Встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"
- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"
- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской
- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)
Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - детализировал российский оппозиционер.
"Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже.
- Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме.
Что характерно, они были правы!" - резюмировал Навальный.