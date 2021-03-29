Задержанного в оккупированном Крыму украинского журналиста Есипенко 48 часов пытали электрическим током, - СМИ

Супруга арестованного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко просит президента Владимира Зеленского помочь в его освобождении. Она призвала внести медийщика в список граждан, которых могут вернуть в Украину в процессе взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Господин президент, прошу немедленно вмешаться в эту вопиющую ситуацию, где нарушены права украинского журналиста, вашего земляка, уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Считаю его дело политически мотивированным и незаконным… Не дайте мужу, отцу, брату сгинуть в застенках Кремля!", - призвала Екатерина Есипенко.

Издание отмечает, что внештатного корреспондента проекта "Крым.Реалии" издания "Радіо Свобода" Владислава Есипенко ФСБ России задержала в оккупированном Крыму 10 марта, обвинив в изготовлении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. С момента задержания к нему так и не допустили адвокатов.

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Признание вины с журналиста в Симферопольском СИЗО выбивали с помощью пыток. 48 часов его пытали электрическим током. В результате, спустя две недели пребывания в Симферопольском СИЗО в интервью пропагандистскому телеканалу Владислав Есипенко признал свою вину.

"Он сказал, что его пытали электричеством, пытаясь получить признательные показания, сотрудники ФСБ. Надевали ему на голову некий предмет, подключали к нему провода и давали ток, постепенно увеличивая напряжение, когда он более-менее привыкал к боли. После этого его уже не пытали. То есть первые два дня оказывали физическое давление, потом от него отстали, но продолжают оказывать психологическое давление", - рассказал главный редактор издания "Ґрати" Антон Наумлюк.

Основанием того, что к Владиславу Есипенко не пускали независимых адвокатов, стал якобы отказ самого журналиста. Но адвокат Алексей Ладин уверен, что этому на самом деле противодействовала Федеральная служба безопасности России. При этом оккупационный суд утверждает, что Есипенко отказался от правозащитника Эмиля Курбединова.

"Судья озвучил одно заявление, в соответствии с которым Владислав Есипенко отказался от Эмиля Курбединова. Однако фамилии защитников, которые присутствовали на судебном заседании (которое проходило 23 марта. - Ред.) в этом заявлении не фигурировали. Сразу хочу сказать: есть основания полагать, что и от Эмиля Курбединова, и от других защитников, если таковые и есть, Владислав, думаю, отказался под давлением - физическим и психологическим", - отмечает Алексей Ладин.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акцию в честь дня рождения Шевченко – Елизавету Павленко – задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.