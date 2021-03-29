Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов
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Обострение ситуации с коронавирусом в Украине будет как минимум до 15 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, если 50-70% страны будет находиться в "красной" зоне карантина, то правительство будет рассматривать вопрос общенационального жесткого карантина.
"Действительно, у нас напряженная ситуация. мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель, как минимум. До 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - подчеркнул Степанов.
Министр добавил, что если условия адаптивного карантина выполняются, то это позволяет стабилизировать ситуация в регионе.