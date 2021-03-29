Новости

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов

2 58016
Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов
Обострение ситуации с коронавирусом в Украине будет как минимум до 15 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, если 50-70% страны будет находиться в "красной" зоне карантина, то правительство будет рассматривать вопрос общенационального жесткого карантина.

"Действительно, у нас напряженная ситуация. мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель, как минимум. До 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что если условия адаптивного карантина выполняются, то это позволяет стабилизировать ситуация в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Бумеранг Жри Те
    Це вже не надія, це вже впевненність! Так ЗЕбіли?

    Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4812
  • Fly Flyiovich
    Вопрос не в цене куртки а почему это тело ее купило. И на этот вопрос Вам ответит любой психолог, потому что это тело без этой куртки не чувствует себя человеком и равноправным членом этого общество. Подобным страдают и негры в бедных африканских странах, когда одевают яркую одежду и кучу погремушек как обезьяны... Был Степанов министром в Зимбабве, то ходил бы в ярко желтом пиджаке и с кучей золотых украшений. Вся проблема в том что 73% так и не понимают каких моральных уродов они привели к власти!
  • Крэйда Гібсон
    просто пацаны засмеют за курточку из прошлого сезона
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости