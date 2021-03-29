Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА

Четыре участковые избирательные комиссии в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) должны осуществить повторный пересчет голосов избирателей.

Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 87-м округе 73 из 117 избирательных участков пока не сдали избирательную документацию, протоколы, соответственно данные, которые публикуются на сайте ЦИК или в публичной плоскости, не являются точными и конечными. Кроме того, что 73 участка пока не сдали документы, 4 отправлены на повторный пересчет голосов, что связано с нарушением процедуры или опечатывания избирательной документации, или жалоб со стороны субъектов избирательного процесса", - отметила она.

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