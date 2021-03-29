Новости

Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА

4 53715
Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА
Четыре участковые избирательные комиссии в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) должны осуществить повторный пересчет голосов избирателей.

Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 87-м округе 73 из 117 избирательных участков пока не сдали избирательную документацию, протоколы, соответственно данные, которые публикуются на сайте ЦИК или в публичной плоскости, не являются точными и конечными. Кроме того, что 73 участка пока не сдали документы, 4 отправлены на повторный пересчет голосов, что связано с нарушением процедуры или опечатывания избирательной документации, или жалоб со стороны субъектов избирательного процесса", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ганьба!!! На Станіславщині 61% лохтората !!!))))
  • Andriy Kalnyshevsky
    цікаво скільки б там набрав задохлений Моторола якби дожив і вступив в Слугу Народа)
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    З чого можливо зробити висновок , стан українського суспільства гірше ніж здається !!!)))
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости