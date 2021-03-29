Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. грн, - военная прокуратура

Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его дальнейшей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, которая на момент совершения преступления дислоцировалась на военном полигоне "Широкий Лан", прибор ночного видения водителя , стоимость которого составляет более 300 тыс. гривен.

Сейчас военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.

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Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления ч. 3 ст. 410 УК Украины.