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Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. грн, - военная прокуратура

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Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. грн, - военная прокуратура
Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его дальнейшей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, которая на момент совершения преступления дислоцировалась на военном полигоне "Широкий Лан", прибор ночного видения водителя , стоимость которого составляет более 300 тыс. гривен.

Сейчас военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.

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Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления ч. 3 ст. 410 УК Украины.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Oleksandr Boiko
    підор...
  • trawler_tug
    Недавний контрактник украл на полигоне Широкий Лан прибор ночного видения? Это он просто не успел добраться до оборудования электростанции, насосной, котельной, спортзала и сантехники в новеньком городке на Ширлане.
  • Envoy
    виновное лицо - идиот .
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