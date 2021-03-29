Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде осудить события под ОП 20 марта
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в информационном управлении аппарата ВР.
Члены Комитета во время заседания 29 марта рассмотрели проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины" №5295.
Проект доложил народный депутат Александр Бакумов. Он зачитал текст проекта постановления и отметил, что авторы, "осуждая любые попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами", считают, что действия протестующих были направлены на "подрыв государственности" и Парламент должен отреагировать на события 20 марта текущего года возле Офиса Президента.
Председатель подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке Комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса Президента.
Комитет 16 голосами "за" при "2" - против и 3 воздержавшихся принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения Комитета.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.