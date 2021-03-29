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По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО

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По факту вырубки вековых дубов в Голосеевском парке Киева начато уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева 01

"Установлено, что на территории Голосеевского парка вблизи ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группой лиц осуществлена незаконная вырубка 17 вековых дубов", - говорится в сообщении.

Учитывая общественный резонанс Голосеевской окружной прокуратурой г. Киева в порядке ст. 214 УПК Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, совершенная на территориях природно-заповедного фонда).

По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева 02

Проведение досудебного расследования поручено Голосеевскому УП ГУ Нацполиции в г. Киеве.

По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева 03

Напоминаем, ранее в СМИ сообщалось о том, что в Голосеевском парке Киева неизвестные спилили 17 вековых дубов. Люди, которые назвали себя работниками коммунального предприятия "Киевзеленстрой", предоставили разрешение на уничтожение деревьев. Якобы распоряжение дано на основании того, что деревья были сухостоями, при этом ни одно из спиленных деревьев, как утверждается в публикации, не является таким.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • devid tua 0ecff4f0
    ничего святого у этих тварей нету. пожизненно посадить уродов и всех делов...
  • Ulrich Shtal
    Це прямо варварство якесь. У кого могла рука піднятися на таке дерево. Просто монстри.
  • Элла Георгиевна Немзер
    Под видом санитарной рубки уже почти лесов не осталось.
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