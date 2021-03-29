Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики

В Украине не все льготники воспринимают идею о монетизации помощи от государства.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.



Речь о льготниках зашла при обсуждении ситуации с получателями субсидий.

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"Хуже история с льготниками, они не хотят идти на монетизированную форму предоставления льгот. Им проще, когда мы сами перечисляем поставщикам часть оплаты, они не хотят открывать карты, но их мы тоже будем мотивировать", – сказала Лазебная.



По ее данным, выплаты в наличной форме получают в Украине более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников.



"Такой механизм направлен на стимулирование граждан к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг. Все сэкономленные средства получатели выплат могут использовать по своему усмотрению", – объяснила министр соцполитики.



В Украине действуют две модели предоставления льгот населению – наличными (через уполномоченные банки и почтовые отделения) и безналичными (через государственный "Ощадбанк"). Выплаты покрывают от 25% до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Монетизацию льгот и субсидий в Украине ввели в декабре 2018 года.