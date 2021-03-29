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Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики

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Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики
В Украине не все льготники воспринимают идею о монетизации помощи от государства.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

Речь о льготниках зашла при обсуждении ситуации с получателями субсидий.

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"Хуже история с льготниками, они не хотят идти на монетизированную форму предоставления льгот. Им проще, когда мы сами перечисляем поставщикам часть оплаты, они не хотят открывать карты, но их мы тоже будем мотивировать", – сказала Лазебная.

По ее данным, выплаты в наличной форме получают в Украине более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников.

"Такой механизм направлен на стимулирование граждан к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг. Все сэкономленные средства получатели выплат могут использовать по своему усмотрению", – объяснила министр соцполитики.

В Украине действуют две модели предоставления льгот населению – наличными (через уполномоченные банки и почтовые отделения) и безналичными (через государственный "Ощадбанк"). Выплаты покрывают от 25% до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Монетизацию льгот и субсидий в Украине ввели в декабре 2018 года.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • LVA smart
    Монетизация создает неудобста льготникам.
    а чинговники воровали и будут воровать, даже с монетизации - они найдут способ !
  • Gal
    Мало того, пільги оплачуються субвенціями з бюджету, а користуються ними лише незначна частина пільговиків. Скажімо, проїзд в громадському транспорті - з 10 пенсіонерів користуються максимум 3-4, а от кошти йдуть на всі 10. Тому чиновникам і невигідно їх монетизувати, бо ж то такий золотий струмочок! Проблема не в пільговиках. проблема в чиновниках!
  • LVA smart
    Я сужу по себе - МНЕ НЕ ВЫГОДНА монетизация ! Она мне добавляет головной боли и неудобств !
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